Liga de Clubes recebeu nove pedidos de inscrição até ao fim da manhã

Organismo registou seis transferências nacionais e três internacionais e ainda 12 revalidações ou prorrogações

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou que, até às 12h30 desta terça-feira, recebeu a documentação para nove pedidos de inscrição de jogadores, no dia de encerramento do mercado em Portugal.

Na primeira atualização diária, divulgada às 14 horas, o organismo registou seis transferências nacionais e três internacionais e ainda 12 revalidações ou prorrogações de contrato.

Nessas, destaca-se a indicação da prolongação da ligação entre o avançado Paulinho e o Sporting, um formalismo do emblema lisboeta junto da LPFP após a contratação por cinco temporadas e meia do atacante ao Sporting de Braga em janeiro, pois a Liga não permite contratos superiores a cinco temporadas.

O FC Porto prolongou a ligação com seis juniores, Jorge Meireles, médio de 17 anos, Francisco Guedes, médio de 17 anos, Tiago Antunes, médio de 18 anos, Gabriel Brás, defesa de 17 anos, Bruno Pires, médio de 17 anos, e Rui Monteiro, avançado de 18 anos.

Ainda entre os clubes da I Liga, o Marítimo renovou contrato com o defesa da Arábia Saudita, de 21 anos, Ali Alobaidan, e o Boavista prolongou a ligação com o avançado espanhol, de 19 anos, Diego Llorente.

Já o Belenenses, além de renovar com o defesa de 19 anos Henrique Pires, inscreveu o experiente defesa de 33 anos Yohan Tavares e o júnior de 17 anos Martim Coxixo.

Entre os clubes do segundo escalão, o Trofense renovou com André Azevedo e inscreveu Rafa Alves, guarda-redes ex-PAEEK do Chipre.

O Casa Pia registou as contratações de Leandro Sanca e Afonso Taira, o Covilhã de Frank Angong, a Académica de Pedro Justiniano e o Penafiel de Gonçalo Loureiro.