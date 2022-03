Liga Bwin: milhares de euros em multas para os três grandes

Benfica, FC Porto e Sporting foram castigados pelo comportamento dos adeptos

O Conselho de Disciplina puniu Sporting, Benfica e FC Porto com multas devido ao comportamento incorreto dos adeptos. A fatura maior é para o Sporting, que vai ter que pagar 10200 euros por arremesso de objetos pirotécnicos (um flash light) durante o jogo com o Marítimo, mais 1910 euros também devido a comportamento incorreto do público e 510 euros por cânticos como "Marítimo é m...".

Na Luz, o Benfica foi punido com uma coima de 3190 euros devido ao deflagramento de fumos e engenhos pirotécnicos. No FC Porto-Gil Vicente, os dragões terão que pagar 2040 euros por terem chegado tarde para a segunda parte, 1020 euros por cânticos considerados ofensivos como "em cada lampião, há um c..." e 3190 pelos apoiantes terem deflagrado um flash light.