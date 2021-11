Liga Bwin: FC Porto-Benfica com data e hora definidas

Jogo marcado para uma quinta-feira

A Liga Portugal anunciou esta terça-feira os horários de mais três jornadas da Liga Bwin, entre eles o FC Porto-Benfica, referente à 16.ª e penúltima ronda da primeira volta. O jogo, que terá lugar no Estádio do Dragão, está marcado para as 21h00 de quinta-feira, 30 de dezembro.

destaque ainda para o FC Porto-Braga, agendado para dia 12 de dezembro, às 20h30.

Jornada 14

Sexta-feira, 10 de dezembro

Paços de Ferreira - Gil Vicente, 20H15 - Sport TV

Sábado, 11 de dezembro

Marítimo - Santa Clara, 15H30 - Sport TV

Vitória de Guimarães - Tondela, 18H00 - Sport TV

Belenenses - Estoril , 18H00 - Sport TV

Sporting - Boavista, 20H30 - Sport TV

Domingo, 12 de dezembro

Moreirense - Portimonense, 15H30 - Sport TV

Famalicão - Benfica, 18H00 - Sport TV

FC Porto - Braga, 20H30 - Sport TV

Segunda-feira, 13 de dezembro

Arouca - Vizela, 20H15 - Sport TV

Jornada 15

Sexta-feira, 17 de dezembro

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 18H00 locais - Sport TV

Estoril - Famalicão, 21H15 - Sport TV

Sábado, 18 de dezembro

Tondela - Paços de Ferreira, 15H30 - Sport TV

Portimonense - FC Arouca, 15H30 - Sport TV

Gil Vicente - Sporting, 20H30 - Sport TV

Domingo, 19 de dezembro

Benfica - Marítimo., 17H00 - BTV

Boavista - Moreirense, 17H00 - Sport TV

Vizela - FC Porto, 19H00 - Sport TV

Braga - Belenenses SAD, 21H00 - Sport TV

Jornada 16

Terça-feira, 28 de dezembro

CD Tondela - Gil Vicente, 17H00 - Sport TV

Marítimo -Vizela, 19H00 - Sport TV

Moreirense - Estoril , 21H00 - Sport TV

Quarta-feira, 29 de dezembro

Famalicão - Belenenses SAD, 17H00 - Sport TV

Vitória de Guimarães- Boavista, 19H00 - Sport TV

Sporting - Portimonense, 21H00 - Sport TV

Quinta-feira, 30 de dezembro

Paços de Ferreira - Santa Clara, 17H00 - Sport TV

Arouca - Braga, 19H00 - Sport TV

FC Porto - Benfica, 21H00 - Sport TV