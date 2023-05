Liga Bwin entra na fase decisiva: primeiro round testa aceleração

Benfica sagra-se campeão nesta jornada se vencer este sábado o Portimonense e o Casa Pia derrotar o FC Porto, no domingo

Estamos em plena reta da meta do campeonato, com três jornadas por disputar, as margens de erro cada vez mais pequeninas nos retrovisores e o peso das decisões sem saber ser discreto. Este é o primeiro fim de semana em que pode haver campeão, num match-point em dois atos. O Benfica recupera o que lhe escapa desde 2019 se, este sábado, vencer o Portimonense no Algarve e, no domingo, o Casa Pia sair da casa do FC Porto com os três pontos no bolso.

Dragões recuperaram um fôlego que parecia perdido ao reduzirem a desvantagem para quatro pontos, e estão na melhor segunda volta da era Conceição. Dérbi de Lisboa pode dar para tudo

Não obstante, se der empate no Dragão depois de um triunfo encarnado, a festa no Marquês estará à distância de pouco mais do que uma formalidade: com seis pontos de avanço e dez golos de vantagem, seria preciso uma derrocada de proporções nunca vistas para o clube azul e branco revalidar o título de campeão.

Os dragões não estão, portanto, na posição mais vantajosa, mas já estiveram bastante pior. Há pouco mais de um mês, na Luz, quando Diogo Costa teve um desvio acidental para a própria baliza, o FC Porto via-se virtualmente a 13 pontos do Benfica. Saiu de lá a sete e agora está a quatro, com um par de aspetos a sustentarem-lhe o ânimo.

Campeões em título perderam cinco pontos na segunda volta, com Gil Vicente e Braga, mas também vingaram todas as escorregadelas da primeira volta. Falta o Casa Pia

Com apenas cinco pontos perdidos, nos jogos com Gil Vicente e Braga, atravessa-se a melhor segunda volta da era Conceição, iniciada em 2017/18. Um percurso no qual, até ao momento, os azuis e brancos vingaram todas as escorregadelas que sofreram na primeira metade. Só o Casa Pia, que em janeiro arrancou um 0-0 a jogar meia partida com dez, pode conseguir atrapalhar por duas vezes o FC Porto, a quem faltará depois medir forças com um Famalicão que recentemente deu água pela barba na meia-final da Taça de Portugal. O campeão em título fecha a I Liga em casa contra o V. Guimarães, já depois do Benfica ter passado por duas saídas consecutivas.

Encarnados chegaram a ter dez pontos de vantagem sobre o FC Porto. Perderam conforto, mas recuperaram ânimo com as recentes vitórias

Daqui a uma semana, Alvalade encerra os clássicos de 2022/23, num jogo que, antes desta 32.ª jornada arrancar, contempla cenários muito distintos: os encarnados podem visitar os vizinhos já campeões, carimbarem lá o título ou saírem de lá com tudo em suspenso antes da receção ao Santa Clara - curiosamente, a reedição do desafio que culminou na última celebração do Benfica, em 2018/19. Tanto aí como em 2021, na corrida com o Sporting, o FC Porto não deixou os rivais festejarem no sofá e foi até ao limite em que a matemática passava a estar apenas nas mãos dos outros.