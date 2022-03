Liga Bwin é o campeonato europeu com maior tempo de paragem devido a faltas

Em média, num jogo da Liga Bwin, gastam-se 16 minutos e seis segundos devido às paragens provocadas por faltas.

O Observatório do Futebol - CIES publicou, esta segunda-feira, um estudo acerca do tempo que se perde com faltas e analisou 38 campeonatos. Na Europa, é a Liga Bwin onde mais tempo se perde. No Mundo, só dois campeonatos superam o português.

Em média, um jogo de futebol na primeira divisão portuguesa "perde" 16 minutos e seis segundos de tempo útil de jogo devido às paragens provocadas por faltas cometidas - o maior tempo de paragem entre as 33 ligas europeias analisadas. Entre as 38 de todo o Mundo, apenas a liga mexicana (16:27) e a colombiana (16:07) conseguem pior registo.

O estudo do CIES detalha ainda o número de faltas cometidas por jogo e os segundos perdidos com cada falta, em média. Na Liga Bwin, são cometidas 30,1 faltas por partida e perdem-se 32,1 segundos desde o momento em que a falta é assinalada até que o livre seja marcado.

De referir ainda que na Europa o tempo médio de paragem devido às faltas é de 13:04 minutos, enquanto na América Latina é de 15:43.

Os dados analisados são referentes às temporadas em curso nas chamadas ligas de inverno (caso da portuguesa) e às épocas de 2021 das ligas de verão (países americanos).

Pode consultar todos os dados do estudo aqui.