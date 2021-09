Belenenses-Gil Vicente: empate com golos na reta final

Gilistas subiram à condição na classificação, enquanto os azuis vão permanecer com a "lanterna-vermelha"

O Belenenses, que continua sem vitórias, e o Gil Vicente empataram, este sábado, a um golo, em encontro da sexta jornada da Liga Bwin, disputado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Em casa emprestada, a formação comandada por Petit adiantou-se aos 83 minutos, graças a um autogolo do guarda-redes esloveno Ziga Frelih, mas, já nos descontos, aos 90+2, o suplente georgiano Giorgi Aburjania restabeleceu a igualdade.

Na classificação, o conjunto de Barcelos segue, à condição no oitavo posto, com oito pontos, os mesmos de Boavista e Sporting de Braga, enquanto o Belenenses continua no 18.º e último lugar, agora com três pontos.