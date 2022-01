Liga Bwin: alteração no horário de jogos de Benfica, Sporting, Boavista e Santa Clara

Face aos resultados das meias-finais da Taça da Liga, três jogos da Liga Bwin sofreram alterações de horário.

A Liga Portugal comunicou esta quinta-feira que, face à final four da Taça da Liga, três jogos da 21.ª jornada da Liga Bwin sofreram alterações de horário.

O Santa Clara-Boavista, com as duas equipas afastadas na meia-final, vai jogar-se às 20h15 de terça-feira. O Benfica-Gil Vicente passou para as 19h00 de quarta-feira, 2 de fevereiro, e o Belenenses-Sporting disputa-se no mesmo dia, mas às 20h45.

Jornada 21:

Terça-feira, 1 de fevereiro

Santa Clara-Boavista, 20H15 - Sport TV

Quarta-feira, 2 de fevereiro

Benfica-Gil Vicente, 19H00 - BTV

Belenenses-Sporting, 20H45 - Sport TV