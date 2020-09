Liga anuncia adiamento do Sporting-Gil Vicente. E anuncia nova data

Anúncio feito esta sexta-feira

A Liga Portugal confirmou esta sexta-feira o adiamento do Sporting-Gil Vicente, da jornada inaugural da I Liga e previsto para este sábado.

Comunicado

"Vimos pelo presente informar V. Exas. que, face às diversas comunicações públicas divulgadas com relação ao jogo em assunto, o jogo Sporting CP vs Gil Vicente FC, não se realizará no dia de amanhã. Mais se informa que o jogo da 1' jornada da Liga NOS entre o Sporting CP vs Gil Vicente FC, terá lugar em dia e hora a designar, na semana de 12 a 16 de Outubro 2020"