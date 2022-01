Liga acelerou terceira dose para salvar campeonato

Mudança de regras de isolamento permite anular a ameaça de adiamentos, mas o processo tem sido tratado com o maior secretismo junto dos clubes. Perguntas de O JOGO ficaram sem resposta

A terceira dose da vacina abriu esta quinta-feira para maiores de 18 anos que tenham sido imunizados com a Janssen na primeira fase, o que aconteceu com muitos jogadores. O processo, comunicado esta noite pela Liga, curiosamente enquanto O JOGO esperava respostas prometidas pela mesma Liga à informação de que esta teria negociado uma antecipação da terceira dose para os clubes, está já em marcha e poderá salvar o campeonato nacional, porque, conforme ficou estipulado, e foi anunciado pelo primeiro-ministro na última comunicação sobre a pandemia, as regras de isolamento, e até de testagem, mudam para os imunizados com a dose de reforço.

Deste modo, face ao caos de casos positivos que tem marcado o dia a dia dos clubes, com sucessivos pedidos de adiamento de jogos, processo que pode ainda agravar-se a confirmarem-se as estimativas dos especialistas que apontam um pico de casos na última semana deste mês, a Liga entendeu que só acelerando a terceira dose, num processo muito semelhante ao que já fizera na anterior etapa de vacinação, conseguiria travar a galopante onda de preocupação e a pressão real que existe sobre o calendário de jogos.

O assunto é sensível, e foi tratado com total secretismo, porque, se mal explicado, poderia desencadear equívocos sobre um eventual favorecimento ao futebol nos critérios de vacinação que têm sido seguidos (agendamento por idades), e cujas exceções contemplam apenas algumas áreas-chave da sociedade.

Segundo garantia dada a O JOGO, jogadores que já tenham tomado a segunda dose da vacina há pelo menos cinco meses ficariam elegíveis para este novo processo, mas agora a Liga menciona apenas os imunizados com a Janssen, de acordo com a norma geral determinada pela DGS.

Face ao que está regulamentado, 14 depois da toma da terceira dose, os imunizados com a terceira dose (ou dose de reforço, considerando os que tomaram a dose única da Janssen na primeira fase) ficam dispensados de isolamento em casos de contactos de risco. Esta norma alivia de maneira significativa a pressão sobre as equipas e garante um maior número de jogadores disponíveis, reduzindo substancialmente os riscos de adiamento de jogos. Foi nesta norma, e na antecipação/aceleração da terceira dose para os clubes, agora garantida pela via oficial com a atualização etária definida pela DGS para uma das vacinas mais utilizadas no futebol, que a Liga viu a luz no túnel sombrio que começava a pairar sobre os campeonatos.