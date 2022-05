Líder da SAD do Chaves afirma: "Faz todo o sentido a renovação do Vítor Campelos"

Presidente da SAD do Chaves diz que faz sentido a renovação com o técnico Vítor Campelos.

O presidente da SAD do Chaves disse que faz sentido a renovação com o treinador Vítor Campelos, que orientou o clube no regresso à I Liga, embora tenha esclarecido que as negociações ainda não começaram.

"Faz todo o sentido a renovação do Vítor [Campelos]. O processo vai começar amanhã [terça-feira], onde vamos iniciar as conversações com treinador e jogadores", explicou Francisco José Carvalho.

O dirigente do clube flaviense falava à margem da receção na Câmara de Chaves, ao final da manhã de hoje, após o Desportivo local ter assegurado no domingo o regresso à I Liga, após três temporadas no segundo escalão.

Francisco José Carvalho deixou elogios ao técnico vimaranense que liderou o plantel rumo à subida após época e meia em Trás-os-Montes.

"A caminhada para chegarmos aqui não foi fácil, foi uma luta até ao último segundo, mas conseguimos. Há uns heróis, que são os jogadores e treinadores", vincou.

Já o técnico de 47 anos foi mais evasivo quanto ao futuro no clube flaviense, explicando aos jornalistas que é tempo de descansar.

"Estou muito feliz e muito orgulhoso por devolver o clube à I Liga, mas sobre a próxima época, agora é tempo de descansar", realçou.

Ainda assim, Vítor Campelos assegurou que "tudo é possível" e que tem uma ligação à cidade e ao clube para sempre.