Líder a seis jornadas do fim só foi ultrapassado em três épocas

Seis dos dez pontos de vantagem do Benfica esfumaram-se em apenas duas jornadas, mas as águias ainda têm o conforto de saber que só por três vezes a equipa que liderava a seis jornadas do fim não foi campeã.

Esta é a principal conclusão do nosso estudo que engloba as últimas 27 épocas, todas aquelas em que as vitórias passaram a valer três pontos (desde 1995/96).