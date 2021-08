Lance polémico no Benfica-Arouca ditou expulsão do guarda-redes visitante

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Polémica ao minuto 9 do Benfica-Arouca: Manuel Mota mostra cartão vermelho a Victor Braga por tocar a bola com a mão fora da grande área.

O guarda-redes protesta do Arouca, pois pensava que tinha sido assinalado fora de jogo a Yaremchuk: o árbitro assistente levantou a bandeirola, mas Mota nada assinalou. Depois, lançou a bola para a frente e, com o jogo a decorrer, teve de correr na direção da mesma para evitar o perigo, tocando-a com a mão. O lance foi analisado pelo VAR, que confirmou a expulsão. Braga deixou o relvado em lágrimas.