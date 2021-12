Laboratório sem o "génio": análise aos golos de Benfica e Sporting antes do dérbi

Sporting vai à Luz com menos tentos do que o Benfica mas supera o rival nas bolas paradas. Mas, agora, não tem Coates.

A perda de Sebastián Coates para o dérbi de hoje na Luz, devido à covid-19, deixou a equipa de Rúben Amorim amputada do seu elemento mais fulcral nas bolas paradas, um dos armamentos mais pesados que os leões têm apresentado ao longo do campeonato.

Dos 19 golos marcados pelo Sporting na Liga, quase metade, oito, nasceram de lances de bola parada, mais precisamente 42,1 por cento. Uma percentagem muito superior à da equipa treinada por Jorge Jesus que dos 34 golos que leva no campeonato alcançou apenas cinco de bola parada, ou seja 14,7 por cento do total da equipa. E, mesmo excluindo desta equação as grandes penalidades, o Sporting continua por cima do Benfica, com 31,6 por cento de golos em bolas paradas contra 11,8 do rival que revela outras artes e engenhos para chegar ao golo.