Kodisang a título definitivo no Moreirense

Avançado deixou o Braga e assinou em definitivo pelo Moreirense, por quatro temporadas.

Kodisang assinou um contrato de quatro épocas com o Moreirense. O ala, 23 anos, que na época passada brilhou nos cónegos por empréstimo do Braga, chega agora em termos definitivos. Cada um dos clubes garantiu metade dos direitos económicos do internacional sul-africano.

Já o contrato de Alanzinho é de três épocas, conforme a cláusula de opção que o Moreirense exerceu.