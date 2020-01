"Junta médica", "vão de escada" e "figura de merda": uma polémica em palavras

Vai mesmo haver jogo este sábado no Bonfim, pelas 20h30: encontro de última hora crispou relações entre o Sporting e o V. Setúbal, com os sadinos a rejeitarem pedido leonino de reavaliação clínica conjunta.

Está decido: mesmo perante as limitações argumentadas nos últimos dois dias, o Vitória de Setúbal vai a jogo, hoje, no Bonfim, diante do Sporting. A troca de acusações entre os dois clubes subiu de tom e terminou com reações crispadas à saída de uma reunião promovida pela Liga - pelo seu presidente, Pedro Proença - para tentar encontrar um consenso, uma vez que os sadinos pediam o adiamento do duelo da 16.ª jornada do campeonato enquanto os leões alegavam questões de calendário para se apresentarem em campo.

Após o encontro foi percetível o incómodo do Vitória perante o Sporting, que propôs, já após ter pedido informação sobre o estado clínico dos adversários, uma junta médica com o seu representante, João Pedro Araújo, um nomeado pelos sadinos e ainda outro, independente, a nomear pela Liga. "Propusemos ao Sporting o adiamento do jogo, avançando com datas, o Sporting disse que não e apresentou uma junta médica como alternativa; obviamente que recusámos porque não somos um clube de vão de escada. Essa proposta tem o pressuposto de negar aquilo que dizemos. Somos um clube de honra e não admitimos que desconfiem de nós", explicou Vítor Hugo Valente, presidente sadino, lamentando que o Sporting não tenha "bom senso" e que promova assim um "espetáculo deprimente".

Minutos antes, os leões tinham-se expressado pela voz de Miguel Nogueira Leite, vogal para as Relações Institucionais. "Desconfiança? Essa é a argumentação do V. Setúbal. Nenhuma decisão pode ser tomada sem que haja rigor. Pedimos, na quinta-feira, para termos acesso aos dossiês dos jogadores - não foi possível. Hoje [ontem] propusemos esta solução, que também foi rejeitada. Aparentemente, há jogadores suficientes..."

Treinadores em contacto

Nota final para o que aconteceu antes, as palavras dos técnicos sobre a polémica. Primeiro Silas, que se mostrou "disponível" para jogar em "qualquer data" caso isso não prejudicasse "ninguém". Depois Julio Velázquez, que garantiu ter ligado ao homólogo e que este terá aceitado jogar em março: "Não acredito que estejamos nesta situação. O Silas percebe-a. Não quero fazer uma figura de merda".