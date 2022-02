Jornada em análise: Vitória é o rei do contrapé

Mais interessantes de analisar são a terceira e a quarta posição do Gil Vicente e do Sporting,

O Vitória de Guimarães é a equipa Liga Bwin com mais foras de jogo - 61 - provocados ao adversário. A eficácia de subir a linha da defesa para apanhar o adversário deslocado fica por provar porque os conquistadores têm feito um campeonato irregular, sendo donos da 10.ª defesa mais batida, com 30 golos. Um dado curioso que pode suportar esta desconfiança está nos oito foras de jogo - não há nenhuma equipa que tenha somado mais do que isto - que o Santa Clara averbou na recepção aos vimaranenses (15.ª jornada) e, mesmo assim, acabaria por ganhar o jogo, por 1-0.

Mais interessantes de analisar são a terceira e a quarta posição do Gil Vicente e do Sporting, respectivamente, no ranking dos foras de jogo provocados. O campeonato bem mais seguro de ambos faz supor que o que estamos a ver é fruto de uma tática bem afinada e menos resultado de uma avalanche atacante adversária que, inevitavelmente, inflaciona o somatório.