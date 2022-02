Jornada em análise: FC Porto tem a chama mais intensa

O FC Porto é a equipa com maior intensidade na Liga Bwin. Os dragões lideram um ranking que resulta de um índice que contabiliza as ações de "combate" quando a equipa não tem a posse de bola.

Os "grandes" aparecem no topo, com o Sporting e o Benfica em segundo e terceira, respetivamente, igualando as posições na tabela classificativa. No entanto, há disparidades entre este ranking e a classificação geral da Liga Bwin, sendo o Braga a mais estranha delas: o 15.º lugar no ranking de intensidade levanta algumas suspeitas sobre a agressividade - no bom sentido - quando a equipa não é dona da bola. No sentido contrário, o Paços de Ferreira surge em 5.º no ranking de intensidade, mas ocupa um modesto 12.º lugar na classificação. E por modesto, compreenda-se que as expectativas para esta época estavam mais altas depois de um quinto lugar no final da época passada.

>> Curiosidades