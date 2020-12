Jornada em análise: Benfica é a equipa da I Liga com mais passes

O número de passes da equipa da Luz é superior aos do FC Porto em cerca de oito por cento e 13 por cento para a de Alvalade

O Benfica é a equipa da I Liga com mais passes, à média de 533 por jogo. O futebol mais "rendilhado", ou envolvente, como se queira chamar, é a imagem de marca do técnico Jorge Jesus e destaca-se dos rivais FC Porto e Sporting, em 4.º e 5.º lugar do ranking, respetivamente.

O número de passes da equipa da Luz é superior aos do FC Porto em cerca de oito por cento e 13 por cento para a de Alvalade, mas a quantidade é acompanhada pela qualidade, dizem os números. A segurança com que as águias circulam a bola é a mais expressiva do campeonato, embora neste particular a vantagem sobre o FC Porto, com o seu futebol mais vertical de Sérgio Conceição é residual: 85,7% contra 85,6%.