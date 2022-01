Jornada 18 em análise: Evanilson fez o sétimo hat trick da época

Confira a análise à 18.ª jornada da Liga Bwin, que deixou o Benfica a nove pontos do líder FC Porto.

Evanilson (FC Porto) foi o último jogador a fazer um hat trick na Liga Bwin, elevando para sete os jogos em que um futebolista marcou três golos (Darwin, do Benfica, foi o único a repeti-lo).

O avançado brasileiro do FC Porto contribuiu decisivamente para a quinta reviravolta dos dragões - de longe, a equipa com mais viradas na Liga Bwin - inscrevendo o seu nome numa tabela em que a maioria dos jogadores atuou em casa, sendo as duas notáveis excepções as de Darwin, na goleada de 0-7 ao Belenenses e agora, de Evanilson, também com a equipa de Belém.