Jornada 17 em análise: FC Porto operou a 11.ª reviravolta após 0-2

Confira a análise estatística à 17.ª jornada da Liga Bwin.

O FC Porto operou uma reviravolta no placar depois de estar a perder por 2-0 frente ao Estoril. O feito, que capitalizou uma vantagem de três pontos relativamente ao Sporting, é bastante raro e só aconteceu apenas onze vezes nas últimas dez épocas, na Bwin Liga.

Nessa curta lista de onze jogos, o nome dos azuis e brancos aparece outras duas vezes, ambas no Estádio do Dragão: uma como perdulário, consentindo a recuperação do V. Guimarães depois de estar a ganhar por 2-0 (2018/19, 3.ª jornada), ao passo que na segunda situação, virou a seu favor um desfavorável 0-2 com o Moreirense (2015/16, 23.ª jornada). Curiosamente, em nenhuma destas duas épocas conseguiria o título.