Jogo entre Vizela e Belenenses foi adiado e já tem nova data e hora

Partida da ronda 13 da Liga Bwin disputa-se no segundo dia de 2022.

A Liga informou esta sexta-feira que o encontro entre Vizela e Belenenses, originalmente agendado para segunda-feira, vai ser disputado no dia 2 de janeiro, tendo início marcado para as 20h30.

"Por decisão das autoridades de saúde, nomeadamente da Senhora Delegada de Saúde, Coordenadora do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, Médica de Saúde Pública, todos os elementos da Belenenses SAD estão em isolamento profilático de 27/11/2021 a 10/12/2021", informa o comunicado. "Assim, em virtude da Belenenses, SAD não dispor do número mínimo de jogadores, previsto no ponto 2 do número 12 do Plano Específico para a Covid-19, foi determinado o reagendamento do jogo FC Vizela vs Belenenses SAD para o dia 2 de Janeiro, pelas 20:30 horas, com transmissão na Sport TV", conclui.

Recorde-se que ontem, quinta-feira, o Vizela revelou ter sido sido notificado sobre o adiamento do encontro referente à jornada 13, tendo deixado críticas.