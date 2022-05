Jogo entre V. Guimarães e Gil Vicente vai disputar-se sem público nas bancadas

Sanção disciplinar foi originada por factos que remontam a janeiro de 2020, após uma partida com o Benfica marcada por arremesso de cadeira e tochas no D. Afonso Henriques

O embate entre V. Guimarães e Gil Vicente, relativo à 34.ª e última jornada da Liga Bwin, que não influenciará a classificação da prova, será realizado à porta fechada, confirmou, esta quarta-feira, a Liga Portugal, no sítio oficial na Internet.

"Na sequência da comunicação da Vitória Sport Clube - Futebol, SAD, datada de 09 de maio de 2022, relativa ao cumprimento da sanção disciplinar (...) informamos que o jogo n.º 13405 da Liga Portugal Bwin da época desportiva 2021-22, a disputar entre as equipas da Vitória Sport Clube, SAD e da Gil Vicente Futebol Clube, SDUQ (...) será realizado à porta fechada", lê-se em comunicado.

A sanção disciplinar, aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), foi originada por um castigo aos vimaranenses que remonta a janeiro de 2020, atribuído face a uma partida com o Benfica marcada por arremesso de cadeira e tochas no Estádio D. Afonso Henriques.

Esses distúrbios, protagonizados por adeptos vitorianos, motivaram o CD a punir o V. Guimarães, em agosto de 2020, com a realização de um jogo à porta fechada, que ocorrerá mais de dois anos depois da deliberação federativa. O emblema da cidade-berço do país apresentou um recurso, que foi julgado improcedente, e adiou a efetivação do castigo.

O V. Guimarães, que pagou também uma multa de 29.361 euros, indicou, agora, à FPF que o castigo seria cumprido ante o Gil Vicente, no término da atual edição do campeonato, por se tratar de um jogo que servirá para cumprir apenas calendário. O encontro está marcado para o próximo domingo (20h30).

Os vitorianos ocupam a sexta posição, com 45 pontos, menos seis do que o Gil Vicente, clube que garantiu o quinto posto e o consequente apuramento inédito para as provas da UEFA, no caso a Conference League.