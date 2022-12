Será realizado no dia 23 de dezembro, uma sexta-feira.

A Liga informou esta quarta-feira que o jogo entre Rio Ave e Marítimo, referente à jornada 14 da Liga Bwin, foi reagendado. Inicialmente marcado para as 19h00 do dia 28 de dezembro, será realizado às 20h15 do dia 23, uma sexta-feira.

A equipa de Vila do Conde soma 18 pontos e está no 10.º lugar, enquanto o Marítimo, que oficializou a saída de João Henriques, está no penúltimo posto, com apenas seis somados.