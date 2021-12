Jogo entre Famalicão e Belenenses, da ronda 16, já tem uma nova data

Jogo entre Famalicão e Belenenses com nova data

Partida será realizada a 13 de janeiro.

A Liga informou esta sexta-feira que o encontro entre Famalicão e Belenenses vai ser realizado no dia 13 de janeiro, uma quinta-feira, e terá início às 18h00.

"O FC Famalicão-Belenenses, SAD, encontro referente à 16.ª jornada da Liga Portugal bwin, que foi adiado depois do Delegado de Saúde ter colocado a equipa de Famalicão em isolamento profilático, vai realizar-se a 13 de janeiro (18 horas)", informou o organismo.

Tendo em conta esta nova data, a Liga informa ainda que a receção dos famalicenses ao Paços de Ferreira, referente à jornada 18, sofreu uma alteração de horário e será disputado às 18h30 do dia 16 do mesmo mês.

Recorde-se que o encontro, da ronda 16, estava previsto para a quarta-feira passada, mas não se realizou devido ao isolamento profilático do plantel do Famalicão, a contas com um surto de covid-19.