Plantel do Famalicão em isolamento e jogo com o Belenenses é adiado

Partida tinha início previsto para as 17h00 desta quarta-feira.

A Liga informou na tarde desta quarta-feira que o jogo entre Famalicão e Belenenses, da ronda 16 do campeonato e com início previsto para as 17h00, foi adiado. Segundo informou o organismo, o plantel principal do Famalicão, assim como o sub-23, ficará em isolamento profilático depois dos casos de covid-19 detetados.

"O encontro Famalicão - Belenenses, da jornada 16 da Liga Portugal bwin foi adiado. O delegado de saúde do ACES AVE Famalicão, Dr. Eduardo José Gouveia, determinou que todo o plantel principal e sub-23 dos famalicenses, deverá manter-se em 'vigilância ativa/isolamento profilático', até aos dias 1 e 2 da janeiro (inclusive). A nova data e hora do jogo será indicada posteriormente", surge escrito do documento divulgado pela Liga.

Recorde-se que o ontem, terça-feira, o Famalicão adiantou, num curtíssimo comunicado, a existência de mais dois casos positivos na estrutura do plantel sénior, depois de na véspera se ter detetado nove casos entre jogadores e staff, entre os quais está o treinador Rui Pedro Silva.