Jogo entre Estoril e Arouca, da ronda 18, foi adiado e já tem nova data

Partida da ronda 18 do campeonato será disputada no dia 27 de janeiro.

A Liga informou esta sexta-feira que o encontro entre Estoril e Arouca, da ronda 18 da Liga Bwin, foi adiado para o dia 27 de janeiro (20h15). Segundo o organismo, a decisão surge no "seguimento das alterações regulamentares votadas pelos clubes, em Assembleia Geral Extraordinária, no passado dia 21 de dezembro, e que resultaram na atualização do Artigo 46.º - A do Regulamento das Competições, que teve com vista o reforço da integridade das competições."

Na referida reunião, os clubes aprovaram a alteração ao regulamento de forma a impossibilitar que um jogo tenha início quando uma equipa não tiver, pelo menos, 13 jogadores disponíveis, um deles guarda-redes. É o caso do Arouca, que tem apenas 11 disponíveis. "A equipa de Arouca demonstrou, comprovadamente, não ter 13 jogadores disponíveis (dos quais um guarda-redes), para o jogo, o que levou a Liga Portugal a adiar o referido encontro", refere a Liga.

O encontro estava marcado para este sábado, 15 de janeiro, às 20h30.