Jogo entre Casa Pia e Sporting com mais tempo útil na 27ª jornada da Liga Bwin

Leões lideram classificação das partidas com maior percentagem de tempo útil de jogo.

O Casa Pia e o Sporting disputaram, no domingo, o encontro com mais tempo útil da 27ª jornada da Liga Bwin. Foi registado um total de 60,13%, correspondentes a 60:16 minutos, após certificação de toda a ronda.

As duas equipas são das três que apresentam melhores registos na temporada. A equipa comandada por Rúben Amorim está na liderança com 59,44% de tempo útil. O Benfica segue em segundo lugar com 58,74%. O Casa Pia fecha o pódio com 57,83%.