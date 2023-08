Jogo entre Braga e Sporting já tem data: os horários da quarta ronda do campeonato

Jogo no Minho começa às 20h30 de um domingo.

A Liga revelou esta quinta-feira o calendário de jogos da quarta jornada do campeonato. O destaque vai para o duelo entre Braga e Sporting, que terá início às 20h30 de 3 de setembro, um domingo.

A ronda começa em Vizela, onde a formação da casa recebe o Gil Vicente no primeiro dia do próximo mês. A 2, o Benfica recebe o Vitória às 20h30, enquanto FC Porto e Arouca medem forças no Dragão às 18h00, no dia 3, pouco antes do prato forte da jornada.

Sexta-feira, 1 de setembro

Vizela - Gil Vicente, 20h15 - Sport TV

Sábado, 2 de setembro

Casa Pia - Rio Ave, 15h00 - Sport TV

Famalicão - Farense, 18h00 - Sport Tv

Portimonense - Estrela Amadora, 18h00 - Sport TV

Benfica - Vitória, 20h30 - BTV

Domingos, 3 de setembro

Chaves - Moreirense, 15h30 - Sport TV

Estoril - Boavista, 15h30 - Sport TV

FC Porto - Arouca, 18h00 - Sport TV

Braga - Sporting 20h30 - Sport TV