Jogo entre Braga e FC Porto já tem árbitro: confira as restantes nomeações

João Pinheiro dirige o jogo principal da ronda 25 do campeonato.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira as nomeações para os encontros da ronda 25 do campeonato, com exceção do Gil Vicente-Sporting, adiado para dia 5 de abril.

Claro destaque para João Pinheiro, que irá dirigir o encontro principal da jornada, entre Braga e FC Porto, com início às 18h00 de domingo. Bruno Jesus e Luciano Maia serão os assistentes, enquanto o VAR estará a cargo de Luís Godinho e Rui Teixeira (assistente).

Já o jogo entre Benfica e Vitória, com apito inicial às 18h00 de sábado, terá André Narciso como árbitro.

Confira as nomeações completas:

Santa Clara-Rio Ave

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Hugo Santos

Portimonense-Vizela

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Francisco Pereira e Vasco Marques

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Fábio Melo

AVAR: André Dias

Arouca-Paços de Ferreira

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nelson Cunha e Tiago Leandro

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Nuno Almeida

AVAR: Pedro Felisberto

Benfica-Vitória

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: André Campos

Estoril-Chaves

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Carlos Macedo

Casa Pia-Marítimo

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e José Mira

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Vasco Santos

AVAR: Carlos Campos

Braga-FC Porto

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Luís Godinho

AVAR: Rui Teixeira

Boavista-Famalicão

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: José Luzia e Álvaro Mesquita

4.º árbitro: Rui Soares

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro