Manuel José antevê o clássico de sexta-feira, garantindo que a vitória do Benfica fecharia, desde já, as contas do título.

Na sexta-feira joga-se o clássico entre Benfica e FC Porto. Um jogo que pode ser extremamente decisivo para as contas do título em Portugal. E se as águias vencerem, o campeonato fica mesmo entregue, defende o treinador Manuel José.

"Este é um jogo de tudo ou nada para o FC Porto e que pode tornar as coisas menos fáceis para o Benfica. Se o Benfica ganhar o clássico acabou o campeonato, é campeão", afirmou, em declarações à "Bola Branca", da Rádio Renascença.

"O FC Porto vai arriscar, pelo que vai correr muito mais riscos. O Benfica sabe dessa atitude, portanto vai jogar com essa ansiedade. São abordagens muito diferentes ao jogo: um em desespero, o outro mais cínico", antevê o técnico de 76 anos, já retirado.

Neste fim de semana, Sérgio Conceição elogiou a campanha do Benfica na Liga dos Campeões e Roger Schmidt agradeceu e retribuiu as palavras. Manuel José fala em "galhardetes amistosos", dizendo que é como "a calma que preanuncia a tempestade".

"Foram simpáticos. Um soube ser simpático, o outro soube ser agradecido, mas, como se costuma dizer, palavras leva-as o vento. São dois estilos completamente antagónicos, um muito tranquilo e o outro mais guerreiro", adiantou.

O Benfica-FC Porto, da 27.ª jornada da Liga Bwin, está agendado para as 18h00 de sexta-feira.