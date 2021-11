Jogo com o Benfica vai realizar-se e Belenenses deve alinhar com jogadores dos sub-23

O Belenenses vai mesmo defrontar o Benfica e deve alinhar com vários jogadores da equipa de sub-23.

Por indicações do delegado de saúde, mais jogadores do Belenenses, além daqueles que testaram positivo à covid-19, foram colocados em isolamento. Ainda assim, o jogo frente ao Benfica vai realizar-se, mas a equipa que alinha no Estádio do Jamor deverá utilizar vários jogadores da equipa de sub-23.

O número de casos de covid-19 no Belenenses ascende a 17: 14 jogadores e três elementos da equipa técnica, entre eles o treinador Filipe Candido.

Recorde-se que a equipa treinada por Filipe Cândido enfrentava já outras dificuldades, ditadas por um elevado número de ausências: Afonso Sousa, Alisson Safira, Rafael Camacho, Francisco Teixeira, por lesão; Cafu Phete (suspensão) e Sithole (retido na África do Sul, por problemas burocráticos). A estas certezas, ainda as dúvidas sobre a disponibilidade de Luiz Felipe e Sandro.