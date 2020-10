Joel Tagueu destaca-se no particular Marítimo-Farense

A competição regressa já no próximo fim de semana, com os madeirenses a receberem o Portimonense, no sábado, às 15h30, e a turma de Faro, no papel de anfitriã, a defrontar no domingo, o Famalicão, às 17h30.

O Marítimo venceu o Farense, por 3-0, num jogo de preparação entre as duas formações da I Liga, que teve lugar no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Joel Tagueu foi a figura de destaque, ao bisar no encontro particular, abrindo e fechando o marcador. Já o segundo tento dos "verde rubros" foi assinado por Jefferson, ponta de lança promovido à equipa principal do Marítimo esta época.

As duas equipas realizaram boas exibições na jornada passada, frente a dois "grandes" do campeonato português, com o Marítimo a vencer no reduto dos "dragões" pela primeira vez, enquanto a formação de Faro, que subiu à I Liga portuguesa 18 anos depois, complicou a vida ao Benfica (3-2).

O campeonato está parado devido à paragem para as seleções e por esse motivo Lito Vidigal, não contou com os internacionais Amir (Irão), Zainadine (Moçambique) e Milson (Angola), nem com René Santos, que recupera da lesão contraída na vitória histórica diante do FC Porto (3-2).

Nota para a estreia de Faiq Bolkiah, conhecido como o jogador mais rico do mundo, com a camisola do Marítimo.

A competição regressa já no próximo fim de semana, com os madeirenses a receberem o Portimonense, no sábado, às 15:30, e a turma de Faro, no papel de anfitriã, a defrontar no domingo, o Famalicão, às 17:30.