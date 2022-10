João Pinheiro imune ao mediatismo: "Por muitas ameaças que sejam feitas não se deixa afetar"

Advogado de Famalicão, que está a tempo inteiro na arbitragem, estreia-se num FC Porto-Benfica. O juiz de 34 anos, que fará esta noite o jogo 130 na I Liga, segue o plano de treinos "normal" antes do clássico, conta a O JOGO uma fonte próxima. Ainda na quinta-feira trabalhou no Polo Profissional da Maia...

Nomeado para dirigir esta noite o segundo clássico desta edição da I Liga, João Pinheiro, advogado de Famalicão, é arbitro a tempo inteiro e terá, no Dragão, a missão de dirigir pela primeira vez um FC Porto-Benfica, depois de já ter apitado seis jogos entre os dragões e o Sporting.

"Por muitas ameaças que sejam feitas não se deixa afetar; não o perturbam rigorosamente em nada. Está devidamente preparado e imunizado para estar sereno e fazer uma arbitragem muito tranquila no clássico", garantiu a O JOGO Cunha Antunes, presidente do Conselho de Arbitragem da AF Braga sobre o juiz de 34 anos, que fará hoje o 130.º jogo no escalão principal.