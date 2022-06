João Paulo Correia visita Sporting e completa ciclo de reuniões com três grandes

João Paulo Correia, que assumiu a pasta do Desporto em 27 de março último, já tinha visitado o FC Porto, em 28 de abril, o Benfica, em 12 de maio, e hoje o Sporting, tendo, em todos os casos, reunido respetivamente com Pinto da Costa, Rui Costa e Frederico Varandas

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, completou hoje o périplo pelos três "grandes" clubes portugueses, com a visita às instalações do Sporting, após FC Porto e Benfica.

"A reunião de hoje com a direção do Sporting foi bastante produtiva. Tratámos de temas de interesse comum, como o combate à violência no desporto, o combate à manipulação dos resultados desportivos, a revisão do regime jurídico das sociedades desportivas, a centralização dos direitos televisivos e o apoio ao Alto Rendimento. Concluímos que estamos alinhados quanto às prioridades nestes temas e contamos com o Sporting e o senhor presidente [Frederico Varandas] para as metas estabelecidas", afirmou o governante, em declarações à agência Lusa.

João Paulo Correia, que assumiu a pasta do Desporto em 27 de março último, já tinha visitado o FC Porto, em 28 de abril, o Benfica, em 12 de maio, e hoje o Sporting, tendo, em todos os casos, reunido respetivamente com Pinto da Costa, Rui Costa e Frederico Varandas.

"Este foi também o saldo que retirámos das reuniões com o FC Porto e o Benfica e será o caminho a manter nas reuniões com outros clubes", rematou o secretário de Estado, que vai prosseguir com encontros semelhantes com outros emblemas nacionais, depois de concluído este ciclo com os "grandes".