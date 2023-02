João Mário volta a bisar e Benfica vence pelo quarto jogo seguido

Triunfo por três golos sem resposta na receção ao Casa Pia.

O líder Benfica manteve este sábado a invencibilidade em casa na I Liga, ao derrotar o Casa Pia por 3-0, com um bis do internacional português João Mário, em jogo da 19.ª jornada.

Frente à equipa sensação deste campeonato, a vitória dos encarnados, a quarta-seguida, nunca esteve em causa, com o médio luso a bisar, aos 35 e 43 minutos, para juntar-se ao colega Gonçalo Ramos e ao gilista Fran Navarro no comando da lista de melhores marcadores da I Liga, com 12 golos, e ainda a assistir Bah, aos 71. João Mário, recorde-se, já tinha bisado em Arouca.

O Benfica, com mais um jogo disputado, reforçou a liderança do campeonato, tendo agora 53 pontos, mais 11 do que o vice FC Porto, que recebe o Vizela no domingo, enquanto o Casa Pia registou a terceira derrota nos últimos quatro encontros, mantendo-se no quinto lugar, com 30.