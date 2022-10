João Mário fora, Neres no banco: os onzes de FC Porto e Benfica

Estádio do Dragão, palco do FC Porto-Benfica

Confira as equipas iniciais de FC Porto e Benfica para o clássico da ronda dez do campeonato, com início às 20h15.

João Mário e David Neres não fazem parte dos onzes iniciais para o clássico da ronda dez do campeonato. O jovem lateral do FC Porto não recuperou fisicamente e, desse modo, não está, sequer, na ficha de jogo. Já David Neres regressa às opções de Roger Schmidt, mas inicia a partida no banco.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, David Carmo e Zaidu; Otávio, Uribe, Eustáquio e Galeno; Evanilson e Taremi.

Suplentes: Cláudio Ramos; Marcano, Rodrigo Conceição, Wendell, Grujic, Bruno Costa, Veron, Danny Namaso e Toni Martinez.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Enzo Fernández; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos.

Suplentes: Helton Leite; Gilberto, Ristic, Brooks, João Victor, Diogo Gonçalves, Draxler, David Neres e Petar Musa.