João Mário e Matheus Nunes: dois "box-to-box" radicalmente diferentes

João Mário tem números superiores a atacar, enquanto Matheus Nunes é mais ativo na hora de tocar a defender. O jogador dos leões tem tido mais tração atrás e das águias à frente. São diferenças claras reveladas pelos números alcançados nas partidas por ambos realizadas até agora na I Liga

Previsíveis titulares no dérbi desta sexta-feira, João Mário e Matheus Nunes têm revelado características bem distintas um do outro: enquanto o benfiquista tem tido melhores registos na fase ofensiva do jogo, o sportinguista tem sido mais ativo na fase defensiva. Assim o indicam os dados estatísticos que O JOGO analisou em relação aos desempenhos de ambos nos encontros que esta época disputaram na I Liga.