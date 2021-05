Jesus volta a receber Conceição: o que nos dizem os cinco jogos anteriores

Treinador do Benfica ainda não perdeu na condição de visitado face a Sérgio Conceição.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, está invicto face a Sérgio Conceição, líder do FC Porto, em jogos caseiros da I Liga, em vésperas do sexto embate, para a ronda 31 da edição 2020/21.

Nos cinco embates já realizados, Jesus venceu as três receções a Conceição enquanto técnico dos "encarnados e somou um triunfo e um empate ao comando do Sporting, o derradeiro no único embate do seu opositor já ao comando dos dragões.

O atual técnico das águias superou na Luz Conceição quando este comandava Olhanense (2012/13), Académica (2013/14) e Braga (2014/15) e, pelo Sporting, superou o Vitória de Guimarães (2015/16) e empatou com o FC Porto (2017/18).

O primeiro embate com Jesus como anfitrião aconteceu em 24 de novembro de 2012, na 10.ª jornada, e o Benfica superou o Olhanense por 2-0, no que foi o 100.º encontro do técnico nascido na Amadora em 24 de julho de 1954 ao comando dos "encarnados".

O paraguaio Óscar Cardozo, aos 26 minutos, de grande penalidade, e o "capitão" Luisão, aos 72, apontaram os tentos do Benfica, que somou o 73.º triunfo na "era" Jesus.

Na época seguinte, Conceição mudou-se para a Académica e visitou a Luz em 23 de março de 2014, na ronda 24.

O Benfica, então líder do campeonato, não deu hipóteses, vencendo por 3-0, com um bis do brasileiro Lima na primeira parte, aos 11 e 28 minutos, e um tento do argentino Enzo Pérez na segunda, aos 59.

Nesse jogo, Jesus fez alinhar Sívio, Luisão, Garay e Siqueira, à frente de Oblak, um meio-campo com Fejsa, Enzo Pérez, Markovic e Gaitán e um ataque com Rodrigo e Lima, tendo ainda entrado Sálvio, Cardozo e Rúben Amorim, atual treinador do Sporting.

Em 2014/15, a receção de Jesus a Conceição foi a das águias ao Braga, em 14 de março de 2015, à 25.ª ronda, e o triunfo voltou a cair para os anfitriões, por 2-0, selado pelo brasileiro Jonas (21) e Eliseu (76).

Com este triunfo, o Benfica vingou-se do desaire por 2-1 sofrido, cerca de três meses antes, face aos "arsenalistas" nos "oitavos" da Taça de Portugal, no que é o único triunfo de Sérgio Conceição na casa de Jorge Jesus.

Para o campeonato, o técnico vice-campeão mundial em 2019 ganhou, porém, todos os encontros à frente dos "encarnados" e, na estreia pelo Sporting, em 2015/16, goleou por 5-1 o então treinador do Vitória de Guimarães.

Em 04 de outubro de 2015, um hat-trick do argelino Slimani (12, 58 e 78), um tento do colombiano Teo Gutiérrez (24) e outro de Adrien (60) selaram a goleada, amenizada por Josué (82), num jogo que o Vitória acabou com 10 por expulsão de Bouba Saré (55).

Na época 2017/18, os dois técnicos encontraram-se em cinco ocasiões e, no jogo do campeonato em Alvalade, em 01 de outubro de 2017, o Sporting empatou a zero com o FC Porto, de Sérgio Conceição, que acabaria campeão, negando o "penta" ao Benfica.

A acabar a temporada, Jesus voltou a receber Conceição e, desta vez, impôs-se por 1-0, após prolongamento, e depois por 5-4, no desempate por grandes penalidades, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

No total dos sete jogos caseiros, o técnico que regressou à Luz na presente temporada soma, assim, cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Em termos globais, Jesus tem mais duas vitórias (sete contra cinco) e o dobro dos golos (22 contra 11), em 17 jogos, mas cumpriu todos num "grande" - 10 pelo Benfica e sete pelos Sporting -, sendo que Conceição "manda" desde que chegou ao FC Porto, com três triunfos, três igualdades e só um desaire.

Na presente época, o FC Porto impôs-se por 2-0 na Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, com tentos de Sérgio Oliveira, aos 25 minutos, de grande penalidade, e do colombiano Luis Díaz, aos 90, e, para o campeonato, no Dragão, registou-se um empate.

Os encarnados adiantaram-se, pelo espanhol Grimaldo, aos 17 minutos, mas os "azuis e brancos" restabeleceram a igualdade (1-1) pouco depois, aos 25, pelo iraniano Taremi, que seria expulso, com vermelho direto, aos 73.

Em termos totais frente ao clube que vão defrontar, Jesus soma 11 vitórias, 12 empates e 25 derrotas (49-75 em golos), em 48 duelos com o FC Porto, e Conceição contabiliza oito triunfos, três igualdades e nove desaires (20-24), em 20 duelos com o Benfica.

O encontro entre Benfica e FC Porto, da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se na quinta-feira, pelas 18:30, no Estádio da Luz, em Lisboa.