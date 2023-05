Jesualdo Ferreira: "Braga vai ser a equipa mais difícil que o Benfica apanhou"

O antigo treinador de águias e guerreiros está convencido que o jogo de amanhã, no Estádio da Luz, vai ser decisivo nas contas do título. Jesualdo Ferreira considera que o jogo para o Benfica vai ser até mais complicado do que contra o FC Porto, destacando ainda a importância de uma equipa psicologicamente forte para jogar na Luz.

Separados por seis pontos, a quatro jornadas do fim, o jogo de amanhã, num Estádio da Luz lotado, pode ser decisivo nas contas do título. Esta é a opinião de Jesualdo Ferreira, treinador que trabalhou no Benfica e no Braga.

Em entrevista a O JOGO, o experiente técnico, de 76 anos, elogia o trajeto das duas equipas ao longo da época e não concorda com os que consideram que o Benfica atravessa um mau momento de forma. Convicto de um grande espetáculo, Jesualdo Ferreira entende que a presença na Luz de aproximadamente 60 mil espectadores poderá ter influência no resultado final.