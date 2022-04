Redação com Lusa

Triunfo da formação de Moreira de Cónegos por 2-1, na abertura da ronda 29 da Liga Bwin.

O Moreirense venceu na visita ao Gil Vicente por 2-1, na abertura da 29.ª jornada da Liga Bwin, com dois golos de Jefferson a garantirem o regresso aos triunfos no campeonato.

Em Barcelos, o brasileiro, aos 61 e 74 minutos, marcou os golos do Moreirense, numa altura em que a equipa já atuava reduzida a 10 elementos, depois da expulsão de Fábio Pacheco, aos 47, com o Gil Vicente a reduzir aos 89, por Samuel Lino.

Com este triunfo, o Moreirense, que não vencia há sete jogos (seis derrotas e um empate), sobe provisoriamente ao 17.º e penúltimo lugar, com 23 pontos, mais dois que o Belenenses, que tem menos um jogo, e a três da salvação, enquanto o Gil Vicente, que somou a segunda derrota consecutiva, é quinto, com 46.

