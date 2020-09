Japonês Meshino empata Tondela-Rio Ave nos momentos finais

Com este empate, as duas equipas ficam instaladas no oitavo lugar da prova, com um ponto.

Um golo do japonês Ryotaro Meshino, no segundo minuto do período de compensação, permitiu ao Rio Ave empatar 1-1 em casa do Tondela, em jogo da primeira jornada da I Liga.

Ricardo Alves, logo aos nove minutos, colocou a equipa viseense no comando do marcador, tendo o Rio Ave, que se desloca na quinta-feira a Istambul para defrontar o Besiktas, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, igualado já na compensação, através do japonês Meshino. Aos 92 minutos jogador emprestado pelo Manchester City estreou-se da melhor maneira na I Liga..

