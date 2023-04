Revelada a decisão sobre confusão entre Hugo Viana e segurança do Benfica

Hugo Viana, ex-jogador do Braga e atual dirigente do Sporting

Deliberação do Conselho de Disciplina da FPF foi publicada esta terça-feira

Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, e Paulo Magalhães, segurança do Benfica, foram multados na sequência da confusão no túnel da Luz após o dérbi lisboeta de janeiro, a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin, anunciou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O dirigente do Sporting foi multado em 2 040 euros - "atenta a agravação pela reincidência", de acordo com o comunicado -, enquanto o segurança dos encarnados terá de pagar "apenas" 306 euros.

Tudo ocorreu numa altura em que Rúben Amorim, treinador do Sporting, se preparava para analisar a partida na entrevista rápida na BTV. Perante a confusão, audível na transmissão, tendo mesmo subido de tom, o técnico retirou-se então durante momentos do local - o canal explicou na altura não estarem reunidas as condições para avançar com a entrevista ao treinador dos verdes e brancos -, voltando pouco depois para abordar o dérbi.

Já na conferência de Imprensa, Rúben Amorim procurou desvalorizar o episódio, algo que fontes diferentes também transmitiram a O JOGO. "São coisas que acontecem no túnel, num dérbi, e está lá a polícia para ver o que se passou. Não vou estar aqui a comentar e a aumentar um problema. Acontece, as duas equipas querem ganhar, são dois grandes clubes e nada mais do que isso", declarou, Amorim reforçando a ideia de que o caso deveria ser analisado pelas forças de segurança e não por ele.

Por outro lado, Artur Serafim, comissário da PSP responsável pelo comando da operação no Benfica-Sporting por parte das autoridades, escusou-se a tecer comentários sobre os acontecimentos no túnel da Luz. "Não falo sobre isso, isso já é um tema do delegado da Liga", defendeu-se.

Comunicado na íntegra

"Em 27.01.2023 foi instaurado o processo disciplinar, e remetido, em 30.01.2023, à Comissão de Instrutores da Liga, tendo por objeto «[f]actos ocorridos no jogo n.º 11601 (203.01.136), entre a SL Benfica ‐ SAD e a Sporting CP ‐ SAD, realizado no dia 15 de janeiro de 2023, a contar para a Liga Portugal Bwin» e como Arguidos Hugo Miguel Ferreira Gomes Viana, delegado da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD e Paulo Jorge Silva Magalhães, agente desportivo da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD.

Concluída a instrução do processo, cuja direção e encerramento é regulamentarmente da competência da Comissão de Instrutores da Liga, esta última remeteu o processo ao Conselho de Disciplina no dia 25.02.2023, deduzindo acusação contra cada um dos Arguidos pela prática, por cada um, de um ilícito disciplinar p. e p. pelos artigos 141.º ex vi 168.º e 171.º do RDLPFP.

A 28.02.2023 foi agendada a audiência disciplinar para o dia 10.03.2023. Por requerimento da Defesa de um dos Arguidos (e de modo que tivesse prazo alargado para preparar a audiência), foi dada tal data sem efeito e reagendada a audiência para o dia 17.03.2023.

Os Arguidos, nos termos regulamentares, prescindiram (o último a 16.03.2023) da realização da audiência disciplinar, tendo tal sido deferido.

No dia 04.04.2023, decidiu o Conselho de Disciplina condenar os Arguidos nos termos promovidos na acusação, condenando o Arguido Hugo Miguel Ferreira Gomes Viana, em multa no valor de 2.040,00 € (dois mil e quarenta euros), atenta a agravação pela reincidência, e o Arguido Paulo Jorge Silva Magalhães, em multa no valor de 306,00 € (trezentos e seis euros), dada a verificação da atenuante de bom comportamento anterior."