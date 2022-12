Já são conhecidas as datas dos jogos das jornadas 17 e 18 da Liga Bwin

Fim da primeira volta e arranque da segunda já com calendário definido.

A Liga divulgou esta sexta-feira as datas e os horários dos encontros das rondas 17 e 18 do campeonato, que marcam o fim da primeira volta e o arranque da segunda.

O encontro entre Vitória e FC Porto, agendado para as 20h30 de sábado, 21 de janeiro, é o prato forte da 17.ª jornada. Na seguinte, destaque para a receção do Sporting ao Braga, duelo agendado para as 21h15 de quarta-feira, 1 de fevereiro. À mesma hora, o líder Benfica viaja até Arouca, para defrontar a formação da casa.

De assinalar, todavia, que os horários dos jogos de FC Porto, Sporting e Arouca na 18ª jornada estarão dependentes do desempenho nestas equipas na final four da Taça da Liga.

Jornada 17

Sexta-feira, 20 de janeiro

Arouca - Portimonense, 19h00 - Sport TV

Sporting - Vizela, 21h15 - Sport TV

Sábado, 21 de janeiro

P. Ferreira - Braga, 15h30 - Sport TV

Santa Clara - Benfica, 17h00 (Açores) / 18h00 (Portugal Continental) - Sport TV

Vitória - FC Porto, 20h30 - Sport TV

Domingo, 22 de janeiro

Marítimo - Estoril, 15h30 - Sport TV

Casa Pia - Gil Vicente, 18h00 - Sport TV

Famalicão - Rio Ave, 20h30 - Sport TV

Segunda-feira, 23 janeiro

Boavista - Chaves, 20h15 - Sport TV

Jornada 18

Domingo, 29 de janeiro

Casa Pia - Santa Clara, 15h30 - Sport TV

Vizela - Rio Ave, 15h30 - Sport TV

Boavista - Portimonense, 18h00 - Sport TV

Famalicão - Estoril, 20h30 - Sport TV

Segunda-feira, 30 de janeiro

P. Ferreira - Gil Vicente, 19h00 - Sport TV

Vitória - Chaves, 21h15 - Sport TV

Quarta-feira, 1 de fevereiro

Marítimo - FC Porto, 19h00 - Sport TV

Sporting - Braga, 21h15 - Sport TV

Arouca - Benfica, 21h15 - Sport TV