Ivo Vieira protagoniza quarta chicotada da época na Liga Bwin

O técnico deixou esta quarta-feira o comando do Gil Vicente.

Ivo Vieira protagonizou esta quarta-feira a quarta saída de treinadores na presente edição 2022/23 da Liga Bwin, ao acertar amigavelmente a rescisão contratual com o Gil Vicente, devido aos maus resultados no primeiro terço de 2022/23.

Ao fim de 11 jornadas, o técnico deixa os minhotos no 15.º posto, com os mesmos nove pontos do Santa Clara, que ocupa o 16.º lugar, de acesso ao play-off de permanência, com quatro acima do Marítimo, 17.º, e sete face ao lanterna-vermelha, Paços de Ferreira.

Ivo Vieira, de 46 anos, registou quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas desde que sucedeu em junho a Ricardo Soares, que tinha rumado aos egípcios do Al-Ahly, após um inédito apuramento do Gil Vicente para as pré-eliminatórias da Conference League.

Os gilistas não vencem na I Liga há cinco jornadas seguidas e averbaram derrotas nas últimas quatro, a mais recente na receção ao Braga (0-1), no domingo, quando os adeptos do clube se manifestaram com lenços brancos na direção do técnico.

Há quase duas semanas, na sequência da derrota do Paços de Ferreira em Setúbal para a Taça de Portugal e da ausência de êxitos em nove jornadas, José Mota voltou ao clube no qual trocou a carreira de jogador pela função de treinador para render César Peixoto.

Outro regresso deu-se em Famalicão, onde João Pedro Sousa foi escolhido para suprir a saída de Rui Pedro Silva, que deixou os minhotos ao fim de uma vitória em sete rondas.

A primeira chicotada da temporada entre primodivisionários foi protagonizada por Vasco Seabra, que, com cinco derrotas em outros tantos embates, deu lugar a João Henriques no Marítimo.

Mudanças de treinador na edição 2022/23 da Liga Bwin:

Jornada Clube Saída Entrada

5.ª Marítimo Vasco Seabra João Henriques

7.ª Famalicão Rui Pedro Silva João Pedro Sousa

9.ª Paços de Ferreira César Peixoto José Mota

11.ª Gil Vicente Ivo Vieira Por definir