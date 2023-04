Isqueiros e moedas atirados a Pepe no Benfica-FC Porto: as multas do clássico

Clássico da 27.ª jornada vale multas de 10 784 euros às águias e de 2 930 euros aos dragões

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol já definiu as multas a aplicar a Benfica e FC Porto, por incidentes no clássico da Luz da 27.ª jornada da Liga Bwin.

De um total de 13 714 euros em multas, a maior parte coube às águias (10 784). O FC Porto foi multado em 2 930 euros.

O Benfica foi multado em 9 560 euros por "comportamento incorreto do público" e pirotecnia, e em 1 224 euros por cânticos de "filho da p..." aos 74 e 76 minutos ao guarda-redes Diogo Costa quando este batia pontapés de baliza e por terem sido "lançadas moedas e dois isqueiros na direção do atleta do FC Porto, Pepe, aquando da anulação do golo marcado pela sua equipa, pelos adeptos do Benfica alocados na bancada BTV, setor 14 inferior ao minuto 35".

As multas aos dragões são relativas a pirotecnia e cânticos ofensivos.

No que diz respeito a suspensões de atletas, Grujic, Taremi e Florentino viram o quinto amarelo da época no clássico e falham a próxima jornada.

