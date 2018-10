O dérbi minhoto de sexta-feira foi motivo de desacatos, ferimentos e muita tensão antes do apito inicial. E falta explicar por que razão os cerca de 1.500 adeptos de Braga não viram os dois únicos golos da partida, pois entraram no estádio apenas depois do minuto 25. Até porque nisto das guerras da comunicação, a Polícia tem um papel importante a... apagar fogos.

Caro leitor: abra o Google, digite "Guimarães Braga desacatos" e repare que o resultado da pesquisa dá alguns milhares de entradas. Um histórico que impressiona pela negativa.

Dir-se-á que os excessos das rivalidades alimentam as paixões, mas esses excessos são de lamentar num futebol que se pretende civilizado, sobretudo quando todos os seus responsáveis têm andado em bicos de pés a apregoar legislação mais eficaz e regulamentos mais punitivos no que diz respeito ao comportamento dos adeptos.

Conforme escreve Jorge Maia, o diretor adjunto de O JOGO, na edição de hoje, o espetáculo proporcionado pelas duas equipas "dispensava bem o ruído que o acompanhou fora".

Há dois factos reportados do dérbi minhoto de sexta-feira a merecerem esclarecimentos: a entrada muito atrasada dos adeptos do Sporting de Braga no D. Afonso Henriques, mais de 25 minutos depois do apito inicial e a alteração da localização dos mesmos no recinto, para local não previsto na ficha técnica do estádio, devidamente vistoriado e validado desde o início da época.

No primeiro, O JOGO apurou que a caravana dos adeptos visitantes começou por ser retida ainda na A11 pelas forças policiais e a caixa de segurança (condução apeada dos adeptos) fez-se num trajeto que os bracarenses, em comunicado, questionaram. Há até, neste caso, relatos de apedrejamento desde os edifícios adjacentes ao trajeto.

Já a opção de mudar os adeptos do topo norte inferior para o superior, também foi motivo de queixume bracarense, após decisão dos vitorianos, alegando necessidade de mais espaço para os visitantes. Na verdade, os de Guimarães podiam fazê-lo, assumindo a responsabilidade enquanto promotores do espetáculo, desde que a opção fosse devidamente validada pela Polícia de Segurança Pública.

Para já, todos esses esclarecimentos seguirão os procedimentos regulamentares, conforme se prevê com a abertura de um inquérito pela Liga.

Em resumo, é fácil acreditar que a motivação policial para os seus procedimentos de sexta-feira estará devidamente justificada. Mas mais do que crer, é sempre melhor saber. Que isto de crenças na Era da Informação é como crianças a brincar com o fogo.

Ao cidadão, e porque a atualidade extra-futebol nos diz serem necessárias informações prestadas por fontes credíveis e avalizáveis, importará conhecer os critérios de segurança implementados pela PSP nessa tarde e noite. E só esses podem garantir que a culpa não morre solteira.

Tiques dos grandes não chegam ao céu

Porém, não podemos olhar os factos de ontem sem um contexto histórico, nalguns aspetos com justificações mais recentes e menos relacionadas com a histórica rivalidade. E com a velocidade de um fósforo, um parágrafo no Twitter a meio de um jogo pode fazer galgar as chamas dos equívocos.

E foi o que aconteceu com uma resposta oficial do twitter vitoriano a uma questão online do jornalista Luís Cristóvão, que está a merecer troca de "mimos" entre os dois emblemas.

Não deixa de ser sintomático que o jogo fora das quatro linhas tenha hoje outras dinâmicas bastante profissionais, com uma série considerável de especialistas de comunicação em modo de acendalha, focados nos adeptos e nas suas emoções, não se coibindo de espalhar ódios para melhorar as métricas do engajamento (objetivo mais conhecido pelos ditos especialistas como "engagement").

É até uma indústria que cresce melhor quanto maior forem os níveis emocionais envolvidos. O que é simples: comunica-se de forma libertina, sem o escrutínio que dantes era exclusivo dos jornalistas e sem o esforço económico que é o colocar na praça pública um órgão de comunicação social, que tem obrigações públicas na forma como trabalha a informação.

É por isso lamentável que os tiques de "grande" sejam plasmados pelos que poderiam fazer a diferença: os que estão a crescer. Isto é, por serem marcas mediaticamente em crescendo e com impacto nos Media tradicionais, o papel de emblemas como o Braga e o V. Guimarães poderia marcar a diferença face a Benfica, Sporting e FC Porto. Pena é que, afinal, imitem os tiques dos três maiores. E quando não há diferenças, para quê mudar? Conjugando ideias e frases feitas, é caso para avisar que tiques dos grandes não chegam ao céu.