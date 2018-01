Fejsa-William: os dois generais que usam armas diferentes

William Carvalho e Fejsa não são completamente estranhos nem habituais na hora de finalizar, mas, com o dérbi à vista, na época em curso nem um nem outro atirou ainda a contar

Encarados como os médios-defensivos imprescindíveis nos modelos de jogo de Rui Vitória e Jorge Jesus, Ljubomir Fejsa e William Carvalho, respetivamente, apresentam características que os diferenciam na forma de estar no jogo e na maneira como influenciam o comportamento das suas formações. Enquanto Fejsa veste a pele de elemento historicamente mais reconhecível no jogo, com posicionamento muito próximo dos seus centrais, William Carvalho tem um perfil que o insere em contextos táticos diferentes.

Frente a adversários mais complicados, Jorge Jesus tem colocado em Battaglia a responsabilidade defensiva do miolo leonino, permitindo a William um raio de ação com muito mais influência no meio-campo oposto. Não é, por isso, de espantar vermos o 14 verde e branco tomar a iniciativa quando a equipa tem bola, através do passe e também do drible. Com mais ações no último terço ofensivo, William não regista, porém, maior número de oportunidades flagrantes criadas, já que o passe longo de Fejsa é uma arma ofensiva bastante eficaz.

Os números do sérvio conferem-lhe presença defensiva bastante mais óbvia no onze da Luz. Com maior preponderância nos desarmes, nas interceções e nos passes bloqueados, Fejsa é um dos generais defensivos do Benfica, ainda que os seus números também denunciem um dos mais profundos problemas do conjunto de Rui Vitória esta época. Com lacunas na organização defensiva a partir do meio-campo, Fejsa acaba por ficar bastante exposto quando a equipa não tem a bola, ganhando peso nos números do coletivo, mas também sendo ultrapassado em drible bastante mais do que William.

Sem questionar a importância de cada um no respetivo onze, os registos indicam que Fejsa e William serão mais importantes em momentos diferentes do dérbi que aí vem.