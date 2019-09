As águias ficam assim provisoriamente na liderança do campeonato.

O Benfica venceu este sábado o Vitória de Setúbal, por 1-0, com um golo de Vinícius já na segunda parte, num jogo que ficou marcado pela expulsão de Taarabt.

Um golo do suplente Carlos Vinicius, aos 64 minutos, cinco depois de entrar em campo, valeu ao Benfica o sexto triunfo no campeonato, quarto consecutivo, e deixou as águias no topo da classificação com 18 pontos, mais dois do que o Famalicão.

Os encarnados ficam a aguardar o desfecho do jogo da equipa minhota, que recebe ainda este sábado o Belenenses SAD e procura um triunfo que lhe permita continuar isolado no comando. Os sadinos seguem no 12.º posto, com sete pontos.

Veja o resumo do jogo: