Empate em Moreira de Cónegos entre Moreirense e Vitória de Setúbal na 18ª jornada do campeonato.

V. Setúbal e Moreirense empataram esta segunda-feira a dois golos. Com ambas as equipas numa situação delicada à entrada para o jogo, foram os sadinos que se adiantaram no marcador com um bis de João Amaral aos 7 e 25 minutos. Destaque para Gonçalo Paciência, que esteve nos dois lances, com especial destaque para o segundo, no qual assistiu após um excelente trabalho.

O Moreirense reduziu aos 38', por Alfa Semedo, e chegou ao empate em cima do minuto 90 por André Micael, depois de uma segunda parte forte dos cónegos. Os sadinos deixaram fugir novamente uma vantagem de dois golos, já não vencem há quase três meses e continuam no 17.º lugar, com 13 pontos. O Moreirense sobe ao 15.º lugar com 15 pontos, deixando o Aves em 16.º.

Refira-se que os sadinos não vencem para o campeonato desde o dia 21 de outubro, quando derrotaram em casa o Marítimo por 3-1.