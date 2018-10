Empate fica bem aos vizinhos, que andaram sempre muito equilibrados ao longo dos 93 minutos e proporcionaram um espetáculo sempre vivo.

Empate no dérbi é um resultado justo, num encontro que foi mais transpirado do que inspirado, mas sempre muito agradável de seguir e com suspense no resultado até ao fim.

Parece que os americanos andam muito perturbados com uns pacotes armadilhados enviados por correio, amanhã há eleições no Brasil, meio país parou ontem por causa da greve da função pública, mas acham que algum destes temas foi preocupação para quem estava ontem no Estádio D. Afonso Henriques? Não, em 93 minutos que o jogo entre V. Guimarães e o Braga durou, os espectadores estiveram agarrados ao jogo, ligados a ele, porque os jogadores fizeram questão de não darem descanso a ninguém, entregaram-se na luta pela bola, encheram-se de brios a defenderem os seus emblemas e estiveram sempre com o pensamento na essência de um dérbi entre dois rivais, que não amam, que herdaram quezílias de uma questão milenar - e isso parece que lhes corre no sangue - e que fazem questão de as mostrarem bem durante os encontros de futebol. Claro que nem todos os adeptos viram os 93 minutos, porque os do Braga entraram no estádio com 26 minutos de atraso. Uma vergonha que a Liga promete averiguar.

Concentrados em absoluto no jogo, os jogadores procuraram cedo o golo, melhor o Vitória, num 4x3x3 bem definido, a procurar a velocidade e a imaginação para conseguirem marcar. E conseguiram, num trabalho muito bom de Davidson para um cabeceamento ainda melhor de Guedes.

Que bom que foi o golo para aumentar a emoção que já era a rodos, no terreno e nas bancadas. Os adeptos do Braga não viram o empate alcançado por Claudemir minutos depois. Quando entraram já o resultado estava naquele que viria a ser o dos números finais, 1-1. Alguém os devia indemnizar por isto.

O empate foi um soco para os conquistadores, que estavam bem melhor na partida, a jogarem de uma forma destemida, frente a um adversário que é candidato ao título, que tem um plantel riquíssimo (e um banco bem mais apetrechado que o do V. Guimarães); com o empate, os bracarenses mostraram-se finalmente organizados no jogo e começaram também eles a procurar a baliza de Douglas. Não houve muitas oportunidades, mas houve sempre emoção e incerteza sobre quem seria o próximo a marcar. Não seria ninguém até ao final da primeira parte.

Na segunda, as equipas reentraram confortáveis porque as estratégias utilizadas deixavam-nas confortáveis, talvez convencidas de que o golo iria aparecer. E houve realmente alguém a marcar, Dyego Sousa, só que o lance foi bem anulado. Até ao final do encontro, os treinadores foram usando as suas armas, sempre com o intuito de chegarem ao golo, mas não houve muita inspiração na hora de marcar. Transpiração houve muita. Aliás, os jogadores que estiveram ontem no palco merecem uma salva de palmas pela forma como não deixaram o jogo morrer. Os espectadores agradecem e com certeza que durante esses 93 minutos não pensaram nas encomendas armadilhadas.

Estratégias: dois treinadores que procuraram sempre a vitória

Porque é que o jogo teve um resultado imprevisível até ao último momento? Porque os treinadores transmitiram sempre às respetivas equipas sinais de que a ordem era para procurar o golo, e não para defender um resultado. E esses sinais foram dados através das substituições, sempre no sentido de refrescar o ataque, nunca de dar poder físico ao meio-campo. Alexandre Guedes por Estupiñán, Wilson Eduardo por Paulinho, Tyler Boyd por Rincón, Ricardo Horta por Fábio Martins. Sim, ninguém queria o empate...